Актриса Мер'єм Узерлі, яку всі знають як Роксолану з фільму "Величне століття", показала обличчя без прикрас

Як пише Politeka.net, 37-річна Узерлі не соромиться публікувати фото без макіяжу, показуючи своїм прихильницям, що вона звичайна жінка. В одному з інтерв'ю Мер'єм зізнавалася, що у свій час сильно захоплювалася ботоксом, який зробив її обличчя невпізнанним. Зараз зірка все більше виступає за натуральність.

На свіжих кадрах Узерлі показала себе без макіяжу, засвітивши вади шкіри. Актриса показала себе зблизька, тому на фото можна розгледіти почервоніння і прищі. При цьому, актриса все одно виглядає на 100%, а від її глибоких очей неможливо відірвати погляд.

Як відомо, нещодавно Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою. Батька дитини зірка ретельно приховує, проте відомо, що він американець. Зараз актриса насолоджується материнством, публікуючи в соцмережах фотографії з маленькою донькою.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі одягла піджак, під яким не виявилося нічого: "освіжаюче...".

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