Актриса Мерьем Узерли, которую все знают как Роксолану из фильма «Великолепный век», показала лицо без прикрас

Как пишет Politeka.net, 37-летняя Узерли не стесняется публиковать фото без макияжа, показывая своим поклонницам, что она обычная женщина. В одном из интервью Мерьем признавалась, что одно время сильно увлекалась ботоксом, который сделал ее лицо неузнаваемым. Сейчас звезда все больше выступает за натуральность.

На свежих кадрах Узерли показала себя без макияжа, засветив изъяны кожи. Актриса показала себя вблизи, поэтому на фото можно рассмотреть покраснения и прыщи. При этом, актриса все равно выглядит на 100%, а от ее глубоких глаз невозможно оторвать взгляд.

Как известно, недавно Мерьем Узерли второй раз стала мамой. Отца ребенка звезда тщательно скрывает, однако известно, что он американец. Сейчас актриса наслаждается материнством, публикуя в соцсетях фотографии с маленькой дочкой.

Напомним, что Мерьем Узерли надела пиджак, под которым не оказалось ничего: "Освежающе...".

А еще Politeka сообщала, что Мерьем Узерли показала, как ладят ее маленькие дочки: семейные кадры.

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли устроила яркую съемку в необычном месте: "Шикарная".