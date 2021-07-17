Турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала, як старша дочка няньчиться з молодшою

Як пише Politeka.net, 37-річна зірка нещодавно вдруге стала мамою. Старшу дочку Лару актриса народила в 2014 році. З батьком дитини зірка розлучилася до вагітності. Їх розрив супроводжувався великим скандалом.

Другу дитину Узерлі народила на початку 2021 року. Батька дитини актриса ховає від публіки, але відомо, що він американець. Молодшу дочку Мер'єм назвала Лілі Коі.

На свіжому фото, яке актриса опублікувала в мережі, старша дівчинка тримала на руках Лілі. Було видно, що вона дуже рада, що у неї є молодша сестричка.

Як відомо, Мер'єм Узерлі прославилася завдяки головній ролі в турецькому серіалі "Величне століття". Там вона зіграла Роксолану-Хюррем Султан. За цю роль Узерлі дуже люблять на просторах СНД. Пізніше актриса грала і в інших проектах, але більш успішного їй не траплялося.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала виглядом в наполовину прозорій сукні:"крутіше Джолі".

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