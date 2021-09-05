Известная турецкая актриса Мерьям Узерли показала, как станцевала на концерте популярной певицы

Как передает Politeka.net, Мерьям Узерли является популярной турецкой актрисой. Она прославилась благодаря своему таланту и необычной для турецкой девушки внешности. Также, она получила известность благодаря роли Хюррем-султан в сериле "Великопленый век". Девушка активно ведет социальные сети и радует подписчиков новым контентом.

На этот раз Мерьям опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она выходит на сцену к певице и актрисе - Эбрю Гюндеш. Пока она исполняет песню, Мерьям держит её за руку и танцует под её исполнение.в

Поклонники засыпали актрису комплиментами и приятными словами в комментариях: "Лучшая танцовщица", "Самая красивая пара", "Что за ты красоооотка 😍Мерьем", "Две элегантные женщины", "Моя неземная любовь, ты прекрасна!!!".

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