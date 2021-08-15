Популярная актриса немецко-турецкого происхождения Мерьям Узерли показала себя в дерзком образе
Как передает Politeka.net, Мерьям Узерли является популярной турецкой актрисой. Она прославилась благодаря своему таланту и необычной для турецкой девушки внешности. Также, она получила известность благодаря роли Хюррем-султан в сериле "Великопленый век". Девушка активно ведет социальные сети и радует подписчиков новым контентом.
На этот раз Мерьям опубликовала новую серию фотографий на своей странице в Инстаграм. На снимках актриса позирует в моложавом образе в ярком костюме. На ней зеленая куртка и белые брюки. Свой образ девушка дополнила массивным обручем и локонами.
Поклонники засыпали актрису приятными словами в комментариях: "Красавица", "Королева Роксолана", "Твоя улыбка - моя энергия", "Прекрасная", " До сих пор смотрю отрывки из сериала Великолепный век 🔥хотя уже сколько времени прошло…", "Рыжие волосы делают тебя такой красивой", "Моё сердце"
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