Актриса Мерьем Узерли поделилась в соцсети удивительными кадрами в компании подружек

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Красотка большая любительница оригинальных фотосессий, и в этот раз поделилась в сети кокетливыми фото, на которых позирует в компании подружек.

На снимках веселая Мерьем позирует в роскошном светлом платье с головокружительным вырезом в зоне декольте, которое подчеркивает ее аппетитные формы и изящную фигурку. Волосы девушки собраны в замысловатую прическу, а на ее лице аккуратный макияж и ослепительная улыбка. девушки, которые стоят рядом, тоже веселые, они прихорашивают актрису, размахивая кисточками.

В подписи к публикации Узерли ничего не написала, отметила лишь страницу фотографа, который их снимал. Поклонники тут же принялись обсуждать фотографии актрисы, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Вау, прекрасная", "Красотка", "Шикарная", "Невероятная красота", "Вау", "Ты божественна", "Хюррем Султан", "Красавица".

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