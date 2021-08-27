Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась нежными фотографиями

Как пишет Politeka.net, 38-летняя известная актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли стала популярной во всем мире после того, как сыграла исторического персонажа Хюррем Султан в сериале "Великолепный век. Роксолана". Заметим, что это сериал транслировали более чем в 45 странах мира.

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Красавица большая любительница оригинальных фотосессий и на этот раз она позировала в элегантном цветочном платье. Узерли опубликовала серию фото, где она фотографируется лежа и не смотрит в камеру.

"Королева 💗 ", " О Боже мой..", "Очень красивая ❤️🔥❤️🔥", "Очень красивая ❤️", "Невероятная ❤️", "Люблю твои глаза ❤️", " Волшебная красота😍❤️😍❤️😍❤️😍", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что Узерли из "Величественного века" в странном наряде поразила новым образом: "Рыжие волосы делают...".

Напомним, что Узерли из "величественного века" показала лицо маленькой дочки, которое долго скрывала: фото крохи.

A еще Politeka сообщала, что Узерли из Величественного века отрастила усы и схватилась за рюмку, "Роксолану" не узнать: "О Господи...".