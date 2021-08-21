Актриса Мер'єм Узерлі поділилася в соцмережі дивовижними кадрами в компанії подружок

Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Красуня велика любителька оригінальних фотосесій, і цього разу поділилася в мережі кокетливими фото, на яких позує в компанії подружок.

На знімках Весела Мер'єм позує в розкішній світлій сукні з запаморочливим вирізом в зоні декольте, яка підкреслює її апетитні форми і витончену фігурку. Волосся дівчини зібрані в хитромудру зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж і сліпуча посмішка. дівчата, які стоять поруч, теж веселі, вони чепурять актрису, розмахуючи пензликами.

У підписі до публікації Узерлі нічого не написала, зазначила лише сторінку фотографа, який їх знімав. Шанувальники тут же почали обговорювати фотографії актриси, засинаючи її компліментами в коментарях: "Вау, прекрасна", "Красуня", "Шикарна", "Неймовірна краса", "Вау", "Ти божественна", "Хюррем Султан", "Красуня".

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