Популярна актриса німецько-турецького походження Мерьям Узерлі показала себе в зухвалому образі

Як передає Politeka.net, Мерьям Узерлі є популярною турецькою актрисою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і незвичайної для турецької дівчини зовнішності. Також, вона здобула популярність завдяки ролі Хюррем-султан в серилі "Величне століття". Дівчина активно веде соціальні мережі і радує передплатників новим контентом.

На цей раз Мерьям опублікувала нову серію фотографій на своїй сторінці в Instagram. На знімках актриса позує в моложавому образі в яскравому костюмі. На ній зелена куртка і білі штани. Свій образ дівчина доповнила масивним обручем і локонами.

Шанувальники засипали актрису приємними словами в коментарях: "Красуня", "Королева Роксолана", "Твоя посмішка-моя енергія", "Прекрасна", "Досі дивлюся уривки з серіалу Величне століття 🔥хоча вже скільки часу пройшло...", "Руде волосся роблять тебе такою красивою", "Моє серце"

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