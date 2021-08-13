Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яку всі знають як Роксолану з «Величного століття», показала обличчя своєї молодшої доньки

Як передає Politeka.net, на початку 2021 року актриса вдруге стала мамою. Свою вагітність, як і батька дитини Мер'єм довгий час приховувала. Молодшу дочку актриса назвала Лілі Коі. У себе в Instagram щаслива мати неодноразово показувала крихітку зі спини, а також важкі материнські будні. Цього разу вона показала обличчя дівчинки. Сама Узерлі використовувала фільтр Instagram, щоб приховати сліди втоми.

Відзначимо, що у актриси є старша дочка Лара, яку вона народила в 2014 році. Її вагітність супроводжувалася гучним скандалом з батьком дитини, з яким актриса розлучилася.

Додамо, що незважаючи на материнські клопоти Мер'єм продовжує брати участь у зйомках і фотосесіях. Нещодавно вона знялася в серіалі від Netflix.

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