Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли показала себя в экстравагантном образе в Киргизстане
Актриса Мерьем Узерли запомнилась всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Она славится не только своим талантом, но и необычной внешностью для турецкой девушки. Актриса активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками новым контентом. Об этом передает Politeka.net.
На этот раз Мерьем Узерли поделилась новой серией фотографий на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно она приехала в Бишкек, Киргызстан. На актрисе желтая майка, в середине которой большой черный бант и черные классические брюки в пол. Свой образ девушка дополнила полупрозрачными перчатками.
"Киргызстан, я тебя люблю", призналась актриса.
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Поклонники оставили множество приятных слов для актрисы под публикацией: "Для меня она на вечно останется Хасеки Хюррем Султан", "Хюррем", "Самый красивый изгиб на женском теле - ее улыбка", "Королева", "Ты выглядишь красиво, но мне не нравится наряд", "Прекрасна", "Украинцы любят тебя".
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