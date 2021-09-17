Урсула Корберо, сыгравшая Токио в "Бумажном дом", ювелирно поиграла на чувствах фанатов
Огромная слава свалилась на 32-летнюю испанскую актрису и модель, благодаря роли эпатажной брюнетки Токио (Силены Оливейро) в телесериале «Бумажный дом», выходящим на Netflix. Урсула активно ведет Инстаграм-блог, радуя 23 миллиона своих подписчиков кадрами из личной жизни и показывая рабочие моменты.
В частности, в своих новых "сториз" Корберо показала закулисье пикантной фотосессии. Девушка позировала в постели, лежа на белых простынях в тоненьком платье. Актриса поиграла на чувствах публики, показав нежный образ - совершенно отличающийся от безбашенной Токио в "Бумажном доме".
"За кулисами... Красавица Урсула", - так подписал кадры фотограф.
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Отметим, Корберо рано начала карабкаться по карьерной лестнице. В возрасте 13 лет девушка ходила на актерские и вокальные курсы. Первая слава пришла к ней с сериалом "Физика или химия", в 2008 году, где она играла одного из главных героев, Рут.
В 2017-м Урсула снова заблистала на телеэкранах, на этот раз преобразившись в соблазнительную воровку под псевдонимом Токио в "Бумажном доме". Критики назвали ее персонаж "чудесным коктейлем страсти и разума".
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