Мигель Эрран, сыгравший программиста Рио в сериале "Бумажный дом", поделился новой фотографией
Как пишет Politeka.net, 25-летний испанский актер Мигель Ерран, которого украинцы знают благодаря роли Анибала Кортеса или "Рио" из очень популярного сериала "Бумажный дом", часто делится с поклонниками личными фотографиями в своем Instagram.
Очередной пост "Рио" посвятил своей маме Белен, которая самостоятельно воспитывала актера. Его родители не были официально женаты и после рождения Мигеля отец ушел из семьи.
"Моя мама гордится мной. Остальное.. Это дар, без которого я не мог бы жить", - написал Мигель Эрран.
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За час поклонники поставили более 500 тысяч лайков и написали много комментариев.
"О сердце мое🧡", "❤️❤️❤️ Я люблю тебя, я фанат", "мое сердце остановилось", "ты будешь моим кумиром навсегда", "Очень красивый", "красивый", "такой замечательный сын для вашей мамы", "слишком красиво", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Токио и Рио из "бумажного дома" растрогали романтической фотосессией: "пока смерть не разлучит нас...".
Напомним, что Токио из "Бумажного дома" в сапогах и без штанов поразила дерзким образом: "Горячо".
A еще Politeka сообщала, что танцор Поляковой рассказал правду, зачем пришел к Огневич на "Холостячку": "Это заработок, понимаете?".