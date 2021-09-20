Актриса Урсула Корберо, зірка серіалу "паперовий дім", поділилася ефектним образом, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, 32-річна модель і актриса стала дуже популярною після того, як зіграла роль епатажної брюнетки Токіо в серіалі "паперовий будинок". Проект спочатку запустили в Іспанії, але потім права на міжнародний показ викупила стрімінгова компанія Netflix. Тепер у красуні десятки мільйонів фанатів в Instagram, де дівчина веде активно блог.

На новому фото красуня здалася без штанів, зате в чоботях. Дівчина виставила ніжку, вражаючи розкішною фігуркою, сидячи на підлозі.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Вогонь", " так прекрасно. Токіо назавжди", "Моя дівчинка", "Люблю цю дівчинку", " якщо ти найкрасивіша?", "Ти вбивця мого серця", "Привіт, Токіо, я іранка, і я тебе дуже люблю", "Ти просто дуже гаряча штучка, Така бездоганна".

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