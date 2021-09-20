Актриса Урсула Корберо, звезда сериала "Бумажный дом", поделилась эффектным образом, порадовав фанатов

Как пишет Politeka.net, 32-летняя модель и актриса стала очень популярной после того, как сыграла роль эпатажной брюнетки Токио в сериале "Бумажный дом". Проект изначально запустили в Испании, но потом права на международный показ выкупила стриминговая компания Netflix. Теперь у красотки десятки миллионов фанатов в Инстаграм, где девушка ведет активно блог.

На новом фото красотка показалась без штанов, зато в сапогах. Девушка выставила ножку, впечатляя роскошной фигуркой, сидя на полу.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Так прекрасно. Токио навсегда", "Моя девочка", "Люблю эту девочку", "если ты самая красивая?", "Ты убийца моего сердца", "Привет, Токио, я иранка, и я тебя очень люблю", "Ты просто очень горячая штучка, Такая безупречная".

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