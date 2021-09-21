Головні герої популярного серіалу «Паперовий будинок" знялися в романтичній фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, 3 вересня відбулася довгоочікувана прем'єра 5 сезону іспанського телесеріалу про пограбування. Як відомо, локальний серіал став справжнім феноменом сервісу Netflix. Популярний стрімінговий сервіс викупив права на іспанський серіал, зробивши його знаменитим на весь світ. Сьогодні зірки серіалу популярні і улюблені у всіх точках земної кулі.

Іспанські зірки Урсула Корберо і Мігель Ерран, які виконали в серіалі ролі закоханих Токіо і Ріо, після прем'єри шоу поділилися яскравими кадрами в Instagram. Парочка влаштувала романтичну фотосесію, порадувавши фанатів.

"Поки смерть не розлучить нас...", - підписав фото Мігель Ерран.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів зіркам.

"Обидва прекрасні", «ти повинен прожити багато життів, любов моя», «кращі ваші фото», «які ви прекрасні», «Братан, ти робиш це навмисне», "ви не уявляєте, скільки я плакав і скільки ще буду плакати", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Урсула Корберо в чоботях і без штанів зачарувала зухвалим чином:"гаряче".

Як повідомляла Politeka, Урсула Корберо організувала чуттєву фотосесію в ліжку:"красуня".

Також Politeka писала, що у зірки "Дюна" знайшовся двійник, схожість вражає.