Главные герои популярного сериала «Бумажный дом» снялись в романтической фотосессии

Как сообщает Politeka.net, 3 сентября состоялась долгожданная премьера 5 сезона испанского телесериала про ограбление. Как известно, локальный сериал стал настоящим феноменом сервиса Netflix. Популярный стриминговый сервис выкупил права на испанский сериал, сделав его знаменитым на весь мир. Сегодня звезды сериала популярны и любимы во всех точках земного шара.

Испанские звезды Урсула Корберо и Мигель Эрран, которые исполнили в сериале роли влюбленных Токио и Рио, после премьеры шоу поделились яркими кадрами в Инстаграм. Парочка устроила романтическую фотосессию, порадовав фанатов.

«Пока смерть не разлучит нас…», - подписал фото Мигель Эрран.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов звездам.

«Оба прекрасны», «Ты должен прожить много жизней, любовь моя», «Лучшие ваши фото», «Какие вы прекрасные», «Братан, ты делаешь это нарочно», «Вы не представляете, сколько я плакал и сколько еще буду плакать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Урсула Корберо в сапогах и без штанов очаровала дерзким образом: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо организовала чувственную фотосессию в постели: "Красавица".

Также Politeka писала, что у звезды "Дюна" нашелся двойник, сходство поражает.