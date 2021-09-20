Блогер, на ім'я Теренс Манчестер виявився як дві краплі води схожим на відомого актора Тімоті Шаламе

Як повідомляє Politeka.net, відомий французький блогер-тіктокер Теренс Манчестер виявився таким собі двійником відомого актора, зірки фільму "Дюна" Тімоті Шаламе. Схожість хлопців помітили в мережі, і почали активно коментувати цю тему, називаючи 19-річного хлопця двійником 25-річного актора.

Якщо подивитися на фото Теренса і Тімоті, то треба сказати, що їх дійсно складно відрізнити – та ж густа кучерява шевелюра, ті ж гострі вилиці і інші риси. Вона неймовірно схожі. Сам Манчестер не заперечує свою зовнішню схожість з Шаламе і навіть обмірковує початок акторської кар'єри.

У коментарях до фото блогера в Instagram навіть почали жартувати щодо його схожості з відомим актором, в дискусії включилися також російські та українські користувачі. Ось, що пишуть фанати: "Тімоті Шаламе з AliExpress", "Тимофій Шуфутинський, "Тимоха Шарлатан", "Тімоті, ти це?", "Тімоті Шаломе?", "Ти людина чи ангел?", "Ви дуже схожі на Тімоті" , "Я знаю твого близнюка, Тімоті", "Близнюк Тімоті?", "Ух ти, Тімоті?".

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