Певица и блогер Татьяна Воржева, которую называют украинским двойником Анджелины Джоли, удивила неудачным образом

Как пишет Politeka.net, 32-летняя артистка прославилась после участия в талант-шоу «Фабрика звезд». Продюсеры сразу заметили молодую девушку, невероятно сильно похожую на голливудскую актрису. С тех пор за Воржевой закрепилось звание украинского двойника Джоли.

После «Фабрики» артистке не удалось пробиться в украинский шоу-бизнес, хоть девушка и была солисткой группы «Real O», а также пыталась строить сольную карьеру. Сейчас красотка активно ведет свой Инстаграм, привлекая аудиторию как блогер.

На свежем фото она предстала в оранжевом корсете, в котором «потеряла» самое ценное – свой бюст. Наряд был не самым удачным, поскольку создал впечатление, что у Воржевой совершенно отсутствует бюст. При этом, на фото звезда больше обычного была похожа на Анджелину Джоли.

«Привет, Киев! Я люблю тебя. Я готова к работе!», - подписала фото звезда.

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