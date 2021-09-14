Певица и блогер Татьяна Воржева, которую называют украинским двойником Анджелины Джоли, удивила неудачным образом
Как пишет Politeka.net, 32-летняя артистка прославилась после участия в талант-шоу «Фабрика звезд». Продюсеры сразу заметили молодую девушку, невероятно сильно похожую на голливудскую актрису. С тех пор за Воржевой закрепилось звание украинского двойника Джоли.
После «Фабрики» артистке не удалось пробиться в украинский шоу-бизнес, хоть девушка и была солисткой группы «Real O», а также пыталась строить сольную карьеру. Сейчас красотка активно ведет свой Инстаграм, привлекая аудиторию как блогер.
На свежем фото она предстала в оранжевом корсете, в котором «потеряла» самое ценное – свой бюст. Наряд был не самым удачным, поскольку создал впечатление, что у Воржевой совершенно отсутствует бюст. При этом, на фото звезда больше обычного была похожа на Анджелину Джоли.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
"Холостяк" Добрынин раскрыл стоимость своего отдыха в Турции, сумма зашкаливает: "Можем наконец-то"
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
«Привет, Киев! Я люблю тебя. Я готова к работе!», - подписала фото звезда.
Напомним, что Татьяна Воржева в латексном мини превратилась в "копию" Шэрон Стоун: фото.
Как сообщала Politeka, Татьяна Воржева в крохотном купальнике подняла мужчинам настроение: "Мечта".
Также Politeka писала, что Татьяна Воржева показала свою красоту крупным планом: "Язык любви".