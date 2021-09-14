Співачка Тетяна Воржева показала, як розважається на пляжі

Як пише Politeka.net, Тетяна Воржева заявила про себе на всю Україну, коли вирішила спробувати свої сили на шоу "Фабрика зірок". Красуню там відразу ж прозвали українською Анджеліною Джолі. Красуня після проекту продовжила займатися творчістю, випускаючи сингли і альбом. Дівчина також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Тетяна показала, як відпочиває на пляжі. Красуня одягла Помаранчевий купальник на мотузочках, дозволивши оцінити засмаглу фігурку у всій красі. Дівчина опублікувала кілька фото, змінивши на них мінімально пози. Як можна зрозуміти, дівчина вирушила на відпочинок в Аланію.

"Добрий ранок. Колір настрою Помаранчевий", - написала Воржева під фотографією.

Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Мрія", "вогонь", "Ех, море", "мати моя жінка, а батько чоловік".

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