Украинская певица Татьяна Воржева показала себя, рассказав о любви
Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева стала популярной после "Фабрики". Девушку прозвали украинской Анджелиной Джоли, ведь красотка схожа с голливудской знаменитостью. Красотка также ведет Инстаграм, где делится творчеством и личным.
На новом фото Татьяна показалась в стильных очках и купальнике. Красотка решила рассказать о языках любви.
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1. Слова
2. Время
3. Подарки
4. Помощ
5. Прикосновения
Удивительно, но понимание какой язык любви твой и на каком говорят твои близкие ( что для них означает проявление любви ) помогает избежать многих недопониманий, огорчений. Твой близкий человек, или родные, могут ожидать от тебя совершенно разных действий и проявлений любви, которые для тебя ничего особого не значат, а для них это очень важно. У всех понимаете этого проявление совершенно разное.
Как думаете какой язык любви мой ?;-)
К какому типу отнесете себя? Находи в ленте
П.с.
Этой книге уже 100 лет в обед. Раньше я не относилась к ней серьезно. Но…вот, изучила внимательно и.. оказывается, хорошая "вещь", - написала Татьяна.
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