Украинская певица Татьяна Воржева показала себя, рассказав о любви

Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева стала популярной после "Фабрики". Девушку прозвали украинской Анджелиной Джоли, ведь красотка схожа с голливудской знаменитостью. Красотка также ведет Инстаграм, где делится творчеством и личным.

На новом фото Татьяна показалась в стильных очках и купальнике. Красотка решила рассказать о языках любви.

"Гэри Чепмен определяет "5 языков любви" человека:

1. Слова

2. Время

3. Подарки

4. Помощ

5. Прикосновения

Удивительно, но понимание какой язык любви твой и на каком говорят твои близкие ( что для них означает проявление любви ) помогает избежать многих недопониманий, огорчений. Твой близкий человек, или родные, могут ожидать от тебя совершенно разных действий и проявлений любви, которые для тебя ничего особого не значат, а для них это очень важно. У всех понимаете этого проявление совершенно разное.

Как думаете какой язык любви мой ?;-)

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П.с.

Этой книге уже 100 лет в обед. Раньше я не относилась к ней серьезно. Но…вот, изучила внимательно и.. оказывается, хорошая "вещь", - написала Татьяна.

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