Украинская певица и блогер Татьяна Воржева, которую называют двойником Анджелины Джоли, примерила на себя новый "актерский" браз

Певица привыкла вести Инстаграм для себя, поэтому новые кадры показывает не так часто, при этом Татьяна ведет закрытую жизнь и старается рассказывать о себе минимальное количество информации. Тем временем в сети девушку по-прежнему называют «украинской версией Джоли».

Сама Воржева рассказывала, что ее это не обижает, ведь Анджелина – известная и популярная личность. Тем не менее, подшутить над этим Татьяне недавно удалось очень оригинально. На новой съемке Воржева отличилась идеальным луком из белого латексного платья и лаковых черных ботфортов:

«Называйте меня лучше «украинской Шэрон Стоун»» - написала Воржева под кадром и отметила несколько фактов о себе:

«1. Я ходила на рукопашный бой (да, могу и 🥊 ) 2. Родилась в Германии 😎

3. Я боюсь высоты ( но со страхами стараюсь бороться ). 4. Я довольно закрытый человек, почти социопат. Но при этом люблю людей, и идеальной формой общения с миром для себя считаю интервью и песни. Фотографии.)) Вот такое противоречие)).

5. Умею исцелять аэрофобию)» - написала Татьяна.

Напомним, что Татьяна Воржева в необычном образе засветила яркий аксессуар: кадры.

А еще Politeka писала, что Татьяна Воржева в корсете из латекса показала пышные формы.

Также Politeka сообщала, что Татьяна Воржева впечатлила образом роковой красотки в мини: "В потоке".