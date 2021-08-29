Блогерша Таня Воржева, которую в сети окрестили украинской Анджелиной Джоли, показала новый ролик

Исполнительница старается вести Инстаграм в определенном стиле - не говорит о личной жизни, старается показывать только кадры без демонстрации дома и больше времени уделяет селфи. Поклонники всегда оценивают при этом более смелые образы знаменитости.

Когда звезда работает над новыми съемками, она выбирает более смелые образы. В этот раз Татьяна примерила лук роковой красавицы, надев маленькое красное платье с глубоким декольте. Без принтов и украшений Воржева выглядела очень естественно.

«Съёмка видео на один из треков моего нового материала прошла максимально «в потоке»… С офигенной командой… Всем спасибо, друзья. Вы 🔥. Ждём результат 😎✨ Это LOVE» - прокомментировала ролик сама Татьяна.

Напомним, 33-летняя красавица Татьяна Воржева стала популярной после участия в проекте "Фабрика звезд-3", где ее заметила продюсер Наталья Могилевская. Позже Воржева выступала в популярной группе "Real O". После выхода из группы Воржева начала активно развивать сольную карьеру и занялась блогингом.

Заметим, что из-за невероятного сходства с голливудской актрисой Воржеву начали называть украинской Анджелиной Джоли.

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