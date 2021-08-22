Українська співачка Таня Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, показала себе на новому фото

Як пише Politeka.net, стала популярною співачкою, заявивши про себе ще на третій "фабриці". Красуня активно веде соціальні мережі, ділячись з фанатами своєю творчістю.

На новому фото Воржева була в корсеті і штанях. Красуня зробила кілька фото, демонструючи розкішну фігуру.

"Останні фото з серії... під назвою "Не хочу "" Не буду» …

Буваю і така ... всім знайоме це почуття? Думаю, кожен періодично його відчуває. Як ми насміялися тоді з @ok_samytnyi і @timinaalexsandraa... Ну не люблю я коли світло сліпить очі... але вони переконали мене попрацювати ... Показали як виходить, і я «здалася»...як то кажуть «терпіння і праця все перетруть». Всім відмінного настрою і натхнення на працю; -)", - написала Тетяна.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Красиво, стильно, спокусливо", "кішечка".

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