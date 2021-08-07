Известная певица Татьяна Воржева, которую сравнивают с легендарной Анджелиной Джоли, показалась в белом платье
Как пишет Politeka.net, Татьяна является известной украинской певицей. Девушка еще в детстве поставила себе цель - покорить сцену. После этого красотка пробовала себя в "Фабрике звезд 3", но не заняла там призовое место. Но попытки Воржева не бросила и в 2014 году вошла в группу Real O, которую продюсировала Наталья Могилевская. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным с фанатами.
На новом фото Татьяна позировала в легком платье, стоя на фоне большого экрана со своей фамилией. Красотка пела, пока работал фотограф.
"Скоро покажу вам тизер моего нового music материала", - написала девушка.
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Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Класс", "Огонь", "роскошная девочка".
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