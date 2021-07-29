Певица и блогерша Татьяна Воржева, которую окрестили украинской Анджелиной Джоли, показала кадры в совершенно новом образе
Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и участница шоу "Фабрика-3" Татьяна Воржева, которая активно развивает свою блогерскую карьеру, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз девушка, которую называют украинской Анджелиной Джоли, выложила в сеть несколько кадров, на которых появилась в неожиданном образе блондинки.
На новых фотографиях Татьяна запечатлена во время съемочного процесса, а на одном из кадров красотка появилась в компании Даши Астафьевой и двух мужчин. Как видно, для съемки блогерша выбрала коротенькое светлое платье, которое подчеркнуло ее изящные формы. У девушки новая прически – здесь она в образе блондинки, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
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В подписи к публикации Воржева написала: "Вижу вам понравился мой образ. Вот теперь задумалась я… в чем секрет блондинок? Они, как бы, «легче» и «феминнее» по восприятию? У кого какие версии?".
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