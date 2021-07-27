Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая, Татьяна Воржева, впечатлила новым образом
Артистка занимается развитием своей карьеры, сообщает Politeka.net. Девушка не только поет и снимает клипы, также она занялась блогерством. В своем Инстаграм Воржева приглашает разных экспертов на беседы, делится личными и творческими планами, а также удивляет стильными и смелыми образами.
На страницу артистки сейчас подписаны 16 тысяч пользователей сети, которых она порадовала новым интересным фото.
Татьяна позировала с длинными белыми волосами и в белом платье с декольте. Артистка просто завораживала красотой, но также можно отметить, что стала практически неузнаваемой благодаря смене прически.
"Снялась в тизере для кино 🎥 в роли инопланетянки. Фаетонки, которая хочет сохранить человечество … Как вам такой сюжет ? В какой роли хотели бы меня увидеть?😉", - написала Воржева.
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За несколько минут публикация не собрала много лайков и комментариев.
Отметим, Татьяну Воржеву называют двойником Анджелины Джоли, ведь сходство есть, в частности, благодаря пухлым губам.
Сама же певица в одном из интервью призналась, что ей неприятно, когда ее сравнивают с голливудской красоткой, ведь она хочет оставаться личностью.
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