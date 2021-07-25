Даже без макияжа их можно спутать

Известная украинская ведущая и звезда "Фабрики звезд-3" Татьяна Воржева восхитила образом

Как сообщает Politeka.net, красота Анджелины Джоли — вещь настолько легендарная, что у нее с самого старта карьеры было немало подражателей. Но не было того, кто настолько на нее похож, как украинская артистка Таня Воржева.

Достаточно только взглянуть на ее публикации в Instagram, чтобы увидеть эту схожесть.

Последние кадры были сделаны во время выступления Воржевой на одной из сцен. Аутфит девушки состоял сплошь из трендовых вещей лета. Такая модель платья сегодня есть у каждой инста-модницы. Платье-комбинацию на тонких бретельках она дополнила боссоножками на каблучке.

Из аксессуаров певица подобрала лаконичные серьги и браслет в тон к обворожительному наряду. Белокурые волосы она завила в крупные локоны, а на лицо нанесла легкий макияж.

Фанаты также не упустили из виду стройную фигуру Воржевой, засыпав ее пылающими эмодзи и хвалебными комментариями. Некоторые спутали ее с Монро: "Даже без макияжа ее можно спутать с Джоли", "Крутизна", "Наконец-то 😍мой любимый образ. Очень красиво", "Вылитая Мэрилин Монро - жива", "Сколько любви и нежности".

Напомним, украинская Анджелина Джоли в одном пиджаке показала, как создаются модные фото.

Как сообщала Politeka, украинская Анджелина Джоли в купальнике покрасовалась на матрасе.

Также Politeka писала, что украинская Анджелина Джоли в наряде с открытой спиной томно растянулась в саду.