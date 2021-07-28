Известная певица Татьяна Воржева, которую сравнивают с Анджелиной Джоли, показала себя, рассказав о планах

Как пишет Politeka.net, красотка участвовала в третьей "Фабрике". Сейчас Татьяна не только поет, но и решила стать блогером. Она приглашает разных специалистов в свой блог Инстаграм, а также делится своими планами на творчество, а еще показывает новые образы, радуя фанатов.

В этот раз Татьяна показала себя в новом образе, надев белое мини-платье. Девушка позировала у стены, задрав одну ножку на камеру. Волосы при этом Воржева решила оставить распущенными. Как можно понять, Татьяна снималась в Киеве. На еще одних кадрах певица показала дефиле, впечатлив формами.

"Жду когда выйдет тизер", - написала Таня.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Танюхаа, огонь", "Кто это?!!!!))", "Люблю", "бомба-ракета".

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