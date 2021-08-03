Певица и блогерша Татьяна Воржева, которую в Сети окрестили украинской Анджелиной Джоли из-за их невероятного сходства, выдала, наконец, что думает об этом сравнении

32-летняя Воржева, как известно, с детства мечтала так или иначе покорить сцену - актерство или певческая карьера для многогранной Татьяны значения не имело. Так, девушка принимала участие в украинской «Фабрике звезд 3», но не заняла первого места. В 2014 году стала одной из солисток группы, продюсируемой Натальей Могилевской, Real O. Сейчас Татьяна продолжает заниматься тем, что любит - петь, танцевать, активно вести свой микроблог, а также даже писать книгу, которую начала еще на "Фабрике".

Стоит отметить, что Воржеву знают в Сети во многом благодаря ее необычной внешности. Девушка как две капли воды похожа на 46-летнюю голливудскую красотку Анджелину Джоли, бывшую жену актера Брэда Питта. В новых "сториз" в Инстаграм Воржева выдала, что думает об этом, передает Politeka.net.

"А, знаете, все-таки спасибо за сравнение с самой красивой женщиной планеты... Я в полном принятии и осознании своей Силы. Только я еще молода... Кроме того, что могу быть актрисой, еще и певица... У меня нет депрессивных наклонностей и не было сексуальных связей с родственниками... Возьму от этого сравнения лучшее. А себя еще миру покажу - вот уж не сомневайтесь)", - уверенно заявила Татьяна.

Напомним, Татьяна Воржева, украинская Анджелина Джоли, шокировала переменами во внешности

Как сообщала Politeka, украинская Джоли в воздушном платье заставила трепетать от своей красоты: "Мэрилин Монро жива"

Также Politeka писала, что украинская Джоли в наряде с открытой спиной томно растянулась в саду: "Это уже искусство"