Украинская певица Таня Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала себя на новом фото
Как пишет Politeka.net, стала популярной певицей, заявив о себе еще на третьей "Фабрике". Красотка активно ведет социальные сети, делясь с фанатами своим творчеством.
На новом фото Воржева была в корсете и штанах. Красотка сделала несколько фото, демонстрируя роскошную фигуру.
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Бываю и такая… Всем знакомо это чувство? Думаю, каждый периодически его испытывает. Как мы насмеялись тогда с @ok_samytnyi и @timinaalexsandraa… Ну не люблю я когда свет слепит глаза… Но они убедили меня поработать … Показали как получается, и я «сдалась»…Как говорится «терпение и труд все перетрут». Всем отличного настроения и вдохновения на труд ;-)", - написала Татьяна.
Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Красиво, стильно, соблазнительно", "Кошечка".
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