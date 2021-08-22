Украинская певица Таня Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, стала популярной певицей, заявив о себе еще на третьей "Фабрике". Красотка активно ведет социальные сети, делясь с фанатами своим творчеством.

На новом фото Воржева была в корсете и штанах. Красотка сделала несколько фото, демонстрируя роскошную фигуру.

"Последние фото из серии… Под названием «Не хочу» «Не буду» …

Бываю и такая… Всем знакомо это чувство? Думаю, каждый периодически его испытывает. Как мы насмеялись тогда с @ok_samytnyi и @timinaalexsandraa… Ну не люблю я когда свет слепит глаза… Но они убедили меня поработать … Показали как получается, и я «сдалась»…Как говорится «терпение и труд все перетрут». Всем отличного настроения и вдохновения на труд ;-)", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Красиво, стильно, соблазнительно", "Кошечка".

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