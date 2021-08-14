Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая, Татьяна Воржева, покорила образом с ярким макияжем

Артистка сейчас активно развивает свою карьеру и страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Певица удивляет красотой в новых образах, выкладывая снимки в своем аккаунте.

Так, на новых фото Воржева позировала перед камерой в оранжевом топе, хвастаясь пышной грудью. Красотка прибавила образу пикантности приспустив бретельки.

Завершили образ не только яркий макияж с оранжевыми тенями на веках, но и сверкающие украшения.

"Всем привет. Я уже дома. Наснимали невероятную красоту. Скоро все покажу ;-).

Винница теплый и уютный город, с невероятно талантливыми людьми.

Девочки мастера мне рассказали все про уход за волосами, о макияже. Позже, я хочу сделать эфиры с полезной информацией для вас, девочки. А мальчикам мы посоветуем просто наслаждаться нашим творением ;-)", - написала Татьяна.

За два часа публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Такой непривычный цвет. Я б тебя не узнала. Но очень красиво 😍", "Спасибо 🙂. Дааа, интересно когда мастер тебя видит «по своему» не так как ты привык, и получается что-то новое и интересное. Новый взгляд на себя!", "♥♥♥", - написали пользователи сети.

Напомним, что украинская Анджелина Джоли расплакалась в авто, дав волю чувствам

Как сообщала Politeka, украинская Анджелина Джоли резко сменила образ, показав свою новую внешность

Также Politeka писала, что украинская Анджелина Джоли в черном мини-платье впечатлила размером декольте