Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая, Татьяна Воржева, покорила образом с ярким макияжем
Артистка сейчас активно развивает свою карьеру и страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Певица удивляет красотой в новых образах, выкладывая снимки в своем аккаунте.
Так, на новых фото Воржева позировала перед камерой в оранжевом топе, хвастаясь пышной грудью. Красотка прибавила образу пикантности приспустив бретельки.
Завершили образ не только яркий макияж с оранжевыми тенями на веках, но и сверкающие украшения.
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"Всем привет. Я уже дома. Наснимали невероятную красоту. Скоро все покажу ;-).
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Девочки мастера мне рассказали все про уход за волосами, о макияже. Позже, я хочу сделать эфиры с полезной информацией для вас, девочки. А мальчикам мы посоветуем просто наслаждаться нашим творением ;-)", - написала Татьяна.
За два часа публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.
"Такой непривычный цвет. Я б тебя не узнала. Но очень красиво 😍", "Спасибо 🙂. Дааа, интересно когда мастер тебя видит «по своему» не так как ты привык, и получается что-то новое и интересное. Новый взгляд на себя!", "♥♥♥", - написали пользователи сети.
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