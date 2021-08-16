Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая, Татьяна Воржева, заворожила новыми кадрами
Видео артистка, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Tanya’s chilling. Положить на видео один из моих треков… Хотите такой лирик? Локация: Винницкая область», - подписала кадры Татьяна.
Эффектное видео было снято с дрона, что позволило не только рассмотреть стройную фигуру украинской Джоли, но и насладиться красотой природы.
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Для съемки Воржева нарядилась в оранжевый корсет и черные легинсы.
Отметим, ранее Воржева уже делилась своими впечатлениями от посещения Винницы.
«Винница тёплый и уютный город, с невероятно талантливыми людьми. Девочки мастера мне рассказали все про уход за волосами, о макияже. Позже, я хочу сделать эфиры с полезной информацией для вас, девочки», - писала она.
Напомним, что украинская Анджелина Джоли расплакалась в авто, дав волю чувствам.
Как сообщала Politeka, украинская Анджелина Джоли резко сменила образ, показав свою новую внешность.
Также Politeka писала, что украинская Анджелина Джоли в черном мини-платье впечатлила размером декольте.