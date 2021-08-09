Певица и блогерша Татьяна Воржева, которую в Сети окрестили украинской Анджелиной Джоли, поделилась кадрами из отдыха у бассейна

32-летняя Татьяна Воржева желала стать известной артисткой, причем не обязательно актрисой. Поэтому еще в юности она принимала участие в украинской «Фабрике звезд 3», где успела прославиться, а также многим запомниться, как «украинская Джоли».

И хотя тогда Татьяна не победила, она стала известной в сети. После этого Воржева состояла в группе, которую продюсировала Наталья Могилевская. Сейчас же Татьяна занимается любимым делом, после того, как группа распалась, девушки пошли своими дорогами.

Как можно заметить, Воржева также начала активно вести Инстаграм, где показывает немало ярких кадров. В этот раз в сети Татьяна показала кадры из курорта, засветившись перед бассейном в белоснежном банном халате и с полотенцем на голове.

Для эффектности кадров в руках Татьяна держала бокал с шампанским и бутылку в другой руке, а на втором снимке и вовсе решила вылить напиток из бокала перед камерой.

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