Красуня-блогерка Таня Воржева, яку в мережі охрестили українською Анджеліною Джолі, поділилася красивими світлинами біля басейну

Як пише Politeka.net, 33-річну красуню-співачку та блогерку Тетяну Воржеву називають українською Анджеліною Джолі через надзвичайну схожість з голлівудською акторкою.

Нагадаємо, що Воржева брала участь у проєкті "Фабрика зірок-3", а після його закінчення довго виступала у популярній групі "Real O", яку продюсувала відома співачка Наталія Могилевська. Після виходу з групи Воржева почала активно розвивати сольну кар’єру та занялася блогінгом. Так, красуня часто публікує фото та відео у своєму Instagram.

Цього разу Воржева поділилася світлиною, де вона біля басейну позує в спочатку в елегантній кремовій сукні з глибоким вирізом, а на другій світлині приміряє шикарне чорне плаття та просить фанатів допомогти вибрати.

Шанувальники дівчини поставили багато лайків та написали компліменти Тані.

"Лебідь 🔥 З п'яти років закоханий в ці вигини ...))", "Білий дуже ніжний і чуттєвий образ, вам дуже до лиця 😍", - пишуть користувачі мережі.

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