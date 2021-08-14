Красотка-блогерша Таня Воржева, которую в сети окрестили украинской Анджелиной Джоли, поделилась красивыми фотографиями у бассейна

Как пишет Politeka.net, 33-летнюю красавицу-певицу и блогерку Татьяну Воржеву называют украинской Анджелиной Джоли за необычайную схожесть с голливудской актрисой.

Напомним, что Воржева участвовала в проекте "Фабрика звезд-3", а после его окончания долго выступала в популярной группе "Real O", которую продюсировала известная певица Наталья Могилевская. После выхода из группы Воржева начала активно развивать сольную карьеру и занялась блогингом. Так, красавица часто публикует фото и видео в своем Instagram.

На этот раз Воржева поделилась фотографией, где она у бассейна позирует в сначала в элегантном кремовом платье с глубоким вырезом, а на второй фотографии примеряет шикарное черное платье и просит фанатов помочь выбрать.

Поклонники девушки поставили много лайков и написали комплименты Тане.

"Лебедь с пяти лет влюблен в эти изгибы ...)) ", "Белый очень нежный и чувственный образ, вам очень к лицу", - пишут пользователи Сети.

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