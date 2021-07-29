Співачка і блогерша Тетяна Воржева, яку охрестили українською Анджеліною Джолі, показала кадри в абсолютно новому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і учасниця шоу "Фабрика-3" Тетяна Воржева, яка активно розвиває свою блогерську кар'єру, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина, яку називають Українською Анджеліною Джолі, виклала в мережу кілька кадрів, на яких з'явилася в несподіваному образі блондинки.

На нових фотографіях Тетяна відображена під час знімального процесу, а на одному з кадрів красуня з'явилася в компанії Даші Астаф'євої і двох чоловіків. Як видно, для зйомки блогерка вибрала коротеньке світле плаття, яке підкреслило її витончені форми. У дівчини нова зачіска - тут вона в образі блондинки, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Воржева написала: "Бачу вам сподобався мій образ. Ось тепер задумалася я... в чому секрет блондинок? Вони, як би, "легше" і "фемінніше" по сприйняттю? У кого які версії?".

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