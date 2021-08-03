Співачка й блогерша Тетяна Воржева, яку в Мережі охрестили українською Анджеліною Джолі через їх неймовірну схожість, видала, нарешті, що думає про це порівняння

32-річна Воржева, як відомо, з дитинства мріяла так чи інакше підкорити сцену - акторство або співоча кар'єра для багатогранної Тетяни значення не мало. Так, дівчина брала участь в українській "Фабриці зірок 3", але не зайняла першого місця. У 2014 році стала однією з солісток групи, що продюсує Наталія Могилевська, Real O. Зараз Тетяна продовжує займатися тим, що любить - співати, танцювати, активно вести свій мікроблог, а також навіть писати книгу, яку почала ще на "Фабриці".

Варто відзначити, що Воржеву знають в Мережі багато в чому завдяки її незвичайній зовнішності. Дівчина як дві краплі води схожа на 46-річну голлівудську красуню Анджеліну Джолі, колишню дружину актора Бреда Пітта. У нових "сторіз" в Instagram Воржева видала, що думає про це, передає Politeka.net.

"А, знаєте, все-таки спасибі за порівняння з найкрасивішою жінкою планети... Я в повному прийнятті і усвідомленні своєї сили. Тільки я ще молода... Крім того, що можу бути актрисою, ще й співачка... У мене немає депресивних нахилів і не було сексуальних зв'язків з родичами... Візьму від цього порівняння найкраще. А себе ще світу покажу - ось вже не сумнівайтеся)", - впевнено заявила Тетяна.

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