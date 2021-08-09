Співачка і блогерша Тетяна Воржева, яку в мережі охрестили українською Анджеліною Джолі, поділилася кадрами з відпочинку біля басейну

32-річна Тетяна Воржева бажала стати відомою артисткою, причому не обов'язково актрисою. Тому ще в юності вона брала участь в українській "Фабриці зірок 3", де встигла прославитися, а також багатьом запам'ятатися, як "українська Джолі".

І хоча тоді Тетяна не перемогла, вона стала відомою в мережі. Після цього Воржева перебувала в групі, яку продюсувала Наталія Могилевська. Зараз же Тетяна займається улюбленою справою, після того, як група розпалася, дівчата пішли своїми дорогами.

Як можна помітити, Воржева також почала активно вести Instagram, де показує чимало яскравих кадрів. Цього разу в мережі Тетяна показала кадри з курорту, засвітившись перед басейном в білосніжному банному халаті і з рушником на голові.

Для ефектності кадрів в руках Тетяна тримала келих з шампанським і пляшку в іншій руці, а на другому знімку і зовсім вирішила вилити напій з келиха перед камерою.

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