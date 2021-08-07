Відома співачка Тетяна Воржева, яку порівнюють з легендарною Анджеліною Джолі, з'явилася в білій сукні
Як пише Politeka.net, Тетяна є відомою українською співачкою. Дівчина ще в дитинстві поставила собі за мету-підкорити сцену. Після цього красуня пробувала себе в "Фабриці зірок 3", але не зайняла там призове місце. Але спроби Воржева не кинула і в 2014 році увійшла до групи Real O, яку продюсувала Наталія Могилевська. Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим з фанатами.
На новому фото Тетяна позувала в легкій сукні, стоячи на тлі великого екрану зі своїм прізвищем. Красуня співала, поки працював фотограф.
"Скоро покажу вам тизер мого нового music матеріалу", - написала дівчина.
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Влад Яма повідомив про важке ДТП і показав кадри з місця: "Машина вщент..."
Полякова зважилася показати нерідного батька, про якого завжди мовчала: "Не розповідала цю історію нікому"
Вірна супутниця Ектора Хіменес-Браво знайшла нове кохання: "Даремно час не втрачає"
Сердючку закидали яйцями після концерту, Данилко розкрив, що було потім: "Виявляється, їм за це дали..."
Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:
"Клас"," вогонь","розкішна дівчинка".
Нагадаємо, Українська Анджеліна Джолі в коротенькій сукні здивувала змінами в зовнішності
А ще Politeka писала, що українська Анджеліна Джолі в екстра-міні повиляла стегнами, вразивши дефіле
Також Politeka повідомляла, що українська Анджеліна Джолі в новому іміджі блиснула "інопланетною" красою