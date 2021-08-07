Відома співачка Тетяна Воржева, яку порівнюють з легендарною Анджеліною Джолі, з'явилася в білій сукні

Як пише Politeka.net, Тетяна є відомою українською співачкою. Дівчина ще в дитинстві поставила собі за мету-підкорити сцену. Після цього красуня пробувала себе в "Фабриці зірок 3", але не зайняла там призове місце. Але спроби Воржева не кинула і в 2014 році увійшла до групи Real O, яку продюсувала Наталія Могилевська. Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим з фанатами.

На новому фото Тетяна позувала в легкій сукні, стоячи на тлі великого екрану зі своїм прізвищем. Красуня співала, поки працював фотограф.

"Скоро покажу вам тизер мого нового music матеріалу", - написала дівчина.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Клас"," вогонь","розкішна дівчинка".



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