Співачка з талант-шоу» Фабрика Зірок-3 " і телеведуча, Тетяна Воржева, заворожила новими кадрами

Відео артистка, яку називають Українською Анджеліною Джолі, показала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

«Tanya’s chilling. Покласти на відео один з моїх треків ... хочете такий лірик? Локація: Вінницька область " » - підписала кадри Тетяна.

Ефектне відео було знято з дрона, що дозволило не тільки розглянути струнку фігуру української Джолі, а й насолодитися красою природи.

Для зйомки Воржева вбралася в помаранчевий корсет і чорні легінси.

Зазначимо, раніше Воржева вже ділилася своїми враженнями від відвідування Вінниці.

"Вінниця тепле і затишне місто, з неймовірно талановитими людьми. Дівчатка майстри мені розповіли все про догляд за волоссям, про макіяж. Пізніше, я хочу зробити ефіри з корисною інформацією для вас, дівчатка», - писала вона.

Нагадаємо, що Українська Анджеліна Джолі розплакалася в авто, давши волю почуттям.

Як повідомляла Politeka, Українська Анджеліна Джолі різко змінила образ, показавши свою нову зовнішність.

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