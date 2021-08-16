Співачка з талант-шоу» Фабрика Зірок-3 " і телеведуча, Тетяна Воржева, заворожила новими кадрами
Відео артистка, яку називають Українською Анджеліною Джолі, показала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
«Tanya’s chilling. Покласти на відео один з моїх треків ... хочете такий лірик? Локація: Вінницька область " » - підписала кадри Тетяна.
Ефектне відео було знято з дрона, що дозволило не тільки розглянути струнку фігуру української Джолі, а й насолодитися красою природи.
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Для зйомки Воржева вбралася в помаранчевий корсет і чорні легінси.
Зазначимо, раніше Воржева вже ділилася своїми враженнями від відвідування Вінниці.
"Вінниця тепле і затишне місто, з неймовірно талановитими людьми. Дівчатка майстри мені розповіли все про догляд за волоссям, про макіяж. Пізніше, я хочу зробити ефіри з корисною інформацією для вас, дівчатка», - писала вона.
Нагадаємо, що Українська Анджеліна Джолі розплакалася в авто, давши волю почуттям.
Як повідомляла Politeka, Українська Анджеліна Джолі різко змінила образ, показавши свою нову зовнішність.
Також Politeka писала, що Українська Анджеліна Джолі в чорній міні-сукні вразила розміром декольте.