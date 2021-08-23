Блогерша Таня Воржева, которую в сети окрестили украинской Анджелиной Джоли, поздравила украинцев с Днем флага

Как пишет Politeka.net, 33-летняя красавица Татьяна Воржева стала популярной после участия в проекте "Фабрика звезд-3", где ее заметила продюсер Наталья Могилевская. Позже Воржева выступала в популярной группе "Real O". После выхода из группы Воржева начала активно развивать сольную карьеру и занялась блогингом.

Заметим, что из-за невероятного сходства с голливудской актрисой Воржеву начали называть украинской Анджелиной Джоли.

В своем Instagram красотка часто публикует различные фото и видео. Так, на этот раз Воржева, которая сделала чрезвычайно красивый макияж, поздравила поклонников с Днем флага, который ежегодно празднуют 23 августа.

"С Днем флага, Украина!😉", - написала украинская Джоли.

Кроме этого, красавица рассказала, что такой красивый макияж ей сделали в одном из салонов красоты города Винница.

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