Певица Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, впечатлила кадрами со съемок
Как сообщает Politeka.net, 32-летняя Воржева прославилась после участия в талант-шоу «Фабрика звезд». Она зацепила продюсеров и зрителей шоу своей необычной внешностью. Дело в том, что красотка невероятно сильно похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Девушку практически сразу стали называть двойником звезды.
Известно, что Воржева пела в коллективе Real O, после чего решила заняться сольной карьерой. Красотка часто участвует в профессиональных фотосессиях, поскольку имеет модельную внешность.
На свежих кадрах звезда продемонстрировала свою фигуру в корсете из латекса. Образ дополнили черные колготки и укладка в стиле мокрых волос. Она показала, как работает на съемках, чтобы получить эффектные кадры. Стоит отметить, что наряд знаменитости был похож на образ Джоли из одного фильма.
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«О том, как проходят съемки», - подписала видео звезда.
Напомним, что Татьяна Воржева показала красоту в корсете с лучших ракурсов: "Кошечка".
Как сообщала Politeka, Татьяна Воржева впечатлила образом роковой красотки в мини: "В потоке".
Также Politeka писала, что Татьяна Воржева в ярком образе показала необычный аксессуар: кадры.