Певица Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, впечатлила кадрами со съемок

Как сообщает Politeka.net, 32-летняя Воржева прославилась после участия в талант-шоу «Фабрика звезд». Она зацепила продюсеров и зрителей шоу своей необычной внешностью. Дело в том, что красотка невероятно сильно похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Девушку практически сразу стали называть двойником звезды.

Известно, что Воржева пела в коллективе Real O, после чего решила заняться сольной карьерой. Красотка часто участвует в профессиональных фотосессиях, поскольку имеет модельную внешность.

На свежих кадрах звезда продемонстрировала свою фигуру в корсете из латекса. Образ дополнили черные колготки и укладка в стиле мокрых волос. Она показала, как работает на съемках, чтобы получить эффектные кадры. Стоит отметить, что наряд знаменитости был похож на образ Джоли из одного фильма.

«О том, как проходят съемки», - подписала видео звезда.

Напомним, что Татьяна Воржева показала красоту в корсете с лучших ракурсов: "Кошечка".

Как сообщала Politeka, Татьяна Воржева впечатлила образом роковой красотки в мини: "В потоке".

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