Блогерка Таня Воржева, яку в мережі охрестили українською Анджеліною Джолі, привітала українців із Днем прапора

Як пише Politeka.net, 33-річна красуня Тетяна Воржева стала популярною після участі в проєкті "Фабрика зірок-3", де її помітила продюсерка Наталя Могилевська. Пізніше Воржева виступала у популярній групі "Real O". Після виходу з групи Воржева почала активно розвивати сольну кар’єру та занялася блогінгом.

Зауважимо, що через неймовірну схожість з голлівудською акторкою Воржеву почали називати українською Анджеліною Джолі.

У своєму Instagram красуня часто публікує різні фото та відео. Так, цього разу Воржева, яка зробила надзвичайно красивий макіяж, привітала шанувальників із Днем прапора, який щорічно святкують 23 серпня.

"З Днем прапора, Україно! 😉", - написала українська Джолі.

Окрім цього, красуня розповіла, що такий красивий макіяж їй зробили в одному із салонів краси міста Вінниця.

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