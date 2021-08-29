Блогерша Таня Воржева, яку в мережі охрестили українською Анджеліною Джолі, показала новий ролик

Виконавиця намагається вести Instagram в певному стилі - не говорить про особисте життя, намагається показувати тільки кадри без демонстрації будинку і більше часу приділяє селфі. Шанувальники завжди оцінюють при цьому більш сміливі образи знаменитості.

Коли зірка працює над новими зйомками, вона вибирає більш сміливі образи. Цього разу Тетяна приміряла цибулю фатальної красуні, надівши маленьке червоне плаття з глибоким декольте. Без принтів і прикрас Воржева виглядала дуже природно.

"Зйомка відео на один з треків мого нового матеріалу пройшла максимально "в потоці" ... з офігенною командою ... всім спасибі, друзі. Ви 🔥. Чекаємо результат 😎 ✨ це love " - прокоментувала ролик сама Тетяна.

Нагадаємо, 33-річна красуня Тетяна Воржева стала популярною після участі в проекті "Фабрика Зірок-3", де її помітила продюсер Наталія Могилевська. Пізніше Воржева виступала в популярній групі "Real O". Після виходу з групи Воржева почала активно розвивати сольну кар'єру і зайнялася блогінгом.

Зауважимо, що через неймовірну схожість з голлівудською актрисою Воржеву почали називати українською Анджеліною Джолі.

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