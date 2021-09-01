Украинская певица и блогер Татьяна Воржева, которую называют двойником Анджелины Джоли, впечатлила роковым образом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото в кожаном плаще. В руках красотка держала сигарету, а на ее голове красовалась ретро-шляпка. В посте Воржева решила обратиться к мужчинам, заявив, что в каждой соблазнительной девушке живет маленькая внутренняя девочка со своими травмами.

«Внешняя сила таких девочек порой обманчива… Это просто иллюзия. Поэтому, прежде чем к ней подойти… Подумайте, готовы ли возиться «со всеми ее страхами, чувствами и мечтами»… Это вызов. Вызов не для слабых», - подметила артистка.

По ее мнению, прежде чем завязать знакомство с хорошенькой яркой девушкой мужчина должен задуматься, чем она действительно живет.

В комментариях пост Воржевой получил много откликов.

«О чём молчит её душа...», «А ещё парни перестали ценить девушек», «Крутой образ, нереально красивый и очень трогательный», «Вау», - пишут люди.

Напомним, что Татьяна Воржева в необычном образе засветила яркий аксессуар: кадры.

А еще Politeka писала, что Татьяна Воржева в корсете из латекса показала пышные формы.

Также Politeka сообщала, что Татьяна Воржева впечатлила образом роковой красотки в мини: "В потоке".