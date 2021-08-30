Співачка Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, вразила кадрами зі зйомок

Як повідомляє Politeka.net, 32-річна Воржева прославилася після участі в талант-шоу «Фабрика зірок». Вона зачепила продюсерів і глядачів шоу своєю незвичайною зовнішністю. Справа в тому, що красуня неймовірно сильно схожа на голлівудську актрису Анджеліну Джолі. Дівчину практично відразу стали називати двійником зірки.

Відомо, що Воржева співала в колективі Real O, після чого вирішила зайнятися сольною кар'єрою. Красуня часто бере участь в професійних фотосесіях, оскільки має модельну зовнішність.

На свіжих кадрах зірка продемонструвала свою фігуру в корсеті з латексу. Образ доповнили чорні колготки і укладка в стилі мокрого волосся. Вона показала, як працює на зйомках, щоб отримати ефектні кадри. Варто відзначити, що наряд знаменитості був схожий на образ Джолі з одного фільму.

"Про те, як проходять зйомки", - підписала відео зірка.

Нагадаємо, що Тетяна Воржева показала красу в корсеті з кращих ракурсів:"Кішечка".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Воржева вразила образом фатальної красуні в міні:"У потоці".

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