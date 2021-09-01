Певица из талант-шоу "Фабрика звезд-3" и телеведущая, Татьяна Воржева, устроила эффектное дефиле на улице

Артистка раскрыла правду о себе, сообщает Politeka.net. Воржева ведет страницу в Инстаграм, на которой у нее уже насчитывается 16 тысяч пользователей сети.

В новом видео звезда эффектно продефилировала по улице. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) При этом Татьяна была одета тепло - в плаще, длинных сапогах, а образ завершил берет и другие аксессуары.

В своем посте красотка рассказала несколько неожиданных фактов о себе.

"С 1м сентября дорогие ученики, а так же их родители. 😌✨🐱 Вас ждет интересный путь... 📚 Успевайте все. И учиться и веселиться. Это 100% залог успеха!)

Интересные факты обо мне и школе:

Я прогуливала уроки, да. Но была хорошисткой. Как-то я выучила весь курс физики (переход с 7-го класса в 8-ой) за 3 дня и сдала экзамен на отлично, хоть до этого прогуливала все уроки по физике, так как учительница не смогла объяснить мне почему атомы притягиваются. Позже, я сама объяснила ей почему атомы притягиваются. Кстати, какие у вас версии? 😁❤️‍🔥", - написала певица.

За 50 минут публикация собрала более 3000 просмотров и ни одного комментария.

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