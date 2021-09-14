Певица Татьяна Воржева показала, как развлекается на пляже

Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева заявила о себе на всю Украину, когда решила попробовать свои силы на шоу "Фабрика звезд". Красотку там сразу же прозвали украинской Анджелиной Джоли. Красотка после проекта продолжила заниматься творчеством, выпуская синглы и альбом. Девушка также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Татьяна показала, как отдыхает на пляже. Красотка надела оранжевый купальник на веревочках, позволив оценить загоревшую фигурку во всей красе. Девушка опубликовала несколько фото, сменив на них минимально позы. Как можно понять, девушка отправилась на отдых в Аланию.

"Доброе утро. Цвет настроения оранжевый", - написала Воржева под фотографией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментариев:

"Мечта", "Огонь", "Эх, море", "Мать моя женщина, а отец мужчина".

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