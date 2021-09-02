Українська співачка і блогер Тетяна Воржева, яку називають двійником Анджеліни Джолі, приміряла на себе новий "акторський" браз

Співачка звикла вести Instagram для себе, тому нові кадри показує не так часто, при цьому Тетяна веде закрите життя і намагається розповідати про себе мінімальну кількість інформації. Тим часом в мережі дівчину як і раніше називають «українською версією Джолі».

Сама Воржева розповідала, що її це не ображає, адже Анджеліна – відома і популярна особистість. Проте, пожартувати над цим Тетяні нещодавно вдалося дуже оригінально. На новій зйомці Воржева відзначилася ідеальним луком з білої латексної сукні і лакових чорних ботфортів:

"Називайте мене краще" української Шерон Стоун» " - написала Воржева під кадром і зазначила кілька фактів про себе:

«1. Я ходила на рукопашний бій (так, можу і 🥊 ) 2. Народилася в Німеччині 😎

3. Я боюся висоти (але зі страхами намагаюся боротися ). 4. Я досить закрита людина, майже соціопат. Але при цьому люблю людей, і ідеальною формою спілкування зі світом для себе вважаю інтерв'ю та пісні. Фотографія.)) Ось таке протиріччя)).

5. Вмію зцілювати аерофобію)» - написала Тетяна.

Нагадаємо, що Тетяна Воржева в незвичайному образі засвітила яскравий аксесуар: кадри.

А ще Politeka писала, що Тетяна Воржева в корсеті з латексу показала пишні форми.

Також Politeka повідомляла, що Тетяна Воржева вразила образом фатальної красуні в міні:"у потоці".